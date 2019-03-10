Авиаэксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Эфиопии

Летчик-испытатель, Герой РФ, эксперт в области авиации Анатолий Кнышов поделился со «Звездой» версиями крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, жертвами которого стали более 150 человек. По мнению специалиста, возможная причина авиакатастрофы - конструктивная недостаточность воздушного судна. Кнышов напомнил, что несмотря на то, что это был новый Boeing 737 Max 8 и авиакомпания получила его всего несколько месяцев назад, он разбился не при наборе высоты и не при посадке, а уже в полете, когда самолет набирает высоту и экипаж включает автоматический режим полета.

«Этап набора высоты после всех процедур уборки шасси и взлета и механизации - самый простой и обыкновенный. Экипаж полностью включает автоматический режим полета, он уже не управляет вручную», - рассказал Кнышов.

«Давайте представим, что режим испытаний не был полностью проведен, тогда, может быть, подвела работа недостаточно испытанной системы автопилота. Если события происходят мгновенно, развивается вначале угрожающая, потом катастрофическая ситуация, где экипаж не может выполнить те необходимые процедуры для сохранения нормального режима полета, тогда это просто взрывоопасное состояние самолета и недостаточная испытанность данного типа воздушного судна», - заключил эксперт.

На борту Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines было 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным сервиса Flightradar24, борт пропал с радаров через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Он вылетел в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в столице Кении Найроби. Последняя метка на радарах находится на высоте 2 621 метр и скорости 709 километров в час.