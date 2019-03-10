Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей на российском рынке

По итогам января самым дорогим автомобилем в России оказался кроссовер Rolls-Royce Cullinan. По данным «Автостат Инфо», в первый месяц года модель разошлась тиражом 4 экземпляра по средневзвешенной цене 25 миллионов рублей.

Кроме того, жители России в январе поставили на учет три купе Rolls-Royce Wraith, в среднем они обошлись им в 19 миллионов рублей. Десять купе Bentley Continental были проданы по средней цене 18,1 миллиона рублей. Рядом с первой тройкой оказались кроссоверы Lamborghini Urus (четыре продажи по средневзвешенной цене 15,2 миллиона) и Bentley Bentayga (семь продаж по 14,8 миллионов).

Также в десятку самых дорогих моделей вошли спорткар Lamborghini Huracan (14,04 миллионов), Mercedes-Benz G-Класс (12,5 миллионов), кроссовер Tesla X (12,25 миллионов), спорт-купе Aston Martin V8 Vantage (11,8 миллионов) и седан Bentley Flying Spur (11,8 миллионов).

Напомним, самыми бюджетными машинами на рынке России остаются автомобили Lada. Цена на них начинается с 434 900 рублей. Эксперты подсчитали, что вместо одного Rolls-Royce Cullinan можно купить 57 автомобилей Lada.

Rolls-Royce Cullinan - первый SUV британской марки официально представлен 10 мая 2018 года. Он оснащен двигателем V12 объемом 6,75 литра, мощность авто - 571 лошадиных сил.