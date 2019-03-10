Букмекеры «Евровидения-2019» разочаровались в Лазареве после премьеры песни

Мнение букмекеров «Евровидения-2019» о шансах на победу Сергея Лазарева изменилось после премьеры его песни. Российский исполнитель опустился на второе место, хотя до этого все время был фаворитом ожиданий песенного конкурса.

Как следует из таблицы на сайте «Евровидения», где сведены все ожидания букмекеров от музыкального турнира, фаворитом стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Шанс его победы оценивается в 18%.

Лазарев опустился на второе место с шансом в 12%. Сзади к нему вплотную подошел шведский исполнитель Джон Лундвик с показателем в 11%, так что не исключено, что россиянин опустится еще сильнее.

Ранее Сергей Лазарев, который вновь будет представлять в этом году Россию на музыкальном конкурсе песни «Евровидение», презентовал песню, с которой намерен побороться за победу в Тель-Авиве. Композиция под названием Scream написана Филиппом Киркоровым вместе с композитором Димитрисом Контопулосом.