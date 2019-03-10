Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Букмекеры «Евровидения-2019» разочаровались в Лазареве после премьеры песни

Вадим Синицын
12:38 10.03.2019
Фаворитом букмекеров стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Шанс его победы оценивается в 18%.
Букмекеры «Евровидения-2019» разочаровались в Лазареве после премьеры песни
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

Мнение букмекеров «Евровидения-2019» о шансах на победу Сергея Лазарева изменилось после премьеры его песни. Российский исполнитель опустился на второе место, хотя до этого все время был фаворитом ожиданий песенного конкурса.

Как следует из таблицы на сайте «Евровидения», где сведены все ожидания букмекеров от музыкального турнира, фаворитом стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс. Шанс его победы оценивается в 18%.

Лазарев опустился на второе место с шансом в 12%. Сзади к нему вплотную подошел шведский исполнитель Джон Лундвик с показателем в 11%, так что не исключено, что россиянин опустится еще сильнее.

Ранее Сергей Лазарев, который вновь будет представлять в этом году Россию на музыкальном конкурсе песни «Евровидение», презентовал песню, с которой намерен побороться за победу в Тель-Авиве. Композиция под названием Scream написана Филиппом Киркоровым вместе с композитором Димитрисом Контопулосом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.03.2019, 11:11
Палеонтологи показали, как выглядели детеныши тираннозавра
Дата10.03.2019, 12:03
В чем новый «Ночной охотник» лучше старого: как собирают первый в истории Ми 28-НМ
Дата10.03.2019, 12:02
Российский лыжник Вылегжанин завершил спортивную карьеру
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.03.2019, 10:02
Оружие, которого еще никто не видел: кадры испытаний ослепляющего «Филина»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:16 В стране и мире
Видео
Крушение пассажирского самолета в Эфиопии: первые подробности
12:13 В стране и мире
Видео
Опубликован трекинг полета рухнувшего в Эфиопии лайнера
11:50 Армия
Видео
Эксперт рассказал, что ждет российский флот в ближайшее время
11:00 Армия
Видео
«Небо-М», «Подлет», «Каста» и «Фундамент»: все о новой арктической группировке РЛС
07:37 В стране и мире
«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
Видео
Палеонтологи показали, как выглядели детеныши тираннозавра
В Екатеринбурге автоледи сбила семью за отказ убрать за собакой
Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.