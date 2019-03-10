Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликован трекинг полета рухнувшего в Эфиопии лайнера

Вадим Синицын
12:13 10.03.2019
Как следует из данных сервиса, самолет даже не успел удалиться от аэропорта и набрать положенную высоту.
© Видео: NewcastleFlyer, Twitter

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен процесс отслеживания пассажирского самолета Boeing 737, который упал неподалеку от Аддис-Абебы. Запись сделана с помощью системы трекинга воздушных судов Flight Radar.

Как следует из данных сервиса, самолет даже не успел удалиться от аэропорта и набрать положенную высоту. Весь закончившийся трагедией полет занял несколько минут. Лайнер успел подняться всего на 2621 метр высоты.

Информация системы трекинга соответствует данным авиационного сообщества AviaChatChannel. Согласно им, Boeing 737 MAX выполнял рейс в Найроби, он покинул аэропорт в 8.35 по местному времени и пропал с радаров через три минуты. Последняя скоростная отметка - 709 километров в час.

На борту лайнера компании Ethiopian Airlines находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Премьер-министр страны Абий Ахмед Али принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.03.2019, 11:11
Палеонтологи показали, как выглядели детеныши тираннозавра
Дата10.03.2019, 12:03
В чем новый «Ночной охотник» лучше старого: как собирают первый в истории Ми 28-НМ
Дата10.03.2019, 12:02
Российский лыжник Вылегжанин завершил спортивную карьеру
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата10.03.2019, 10:02
Оружие, которого еще никто не видел: кадры испытаний ослепляющего «Филина»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:16 В стране и мире
Видео
Крушение пассажирского самолета в Эфиопии: первые подробности
12:13 В стране и мире
Видео
Опубликован трекинг полета рухнувшего в Эфиопии лайнера
11:50 Армия
Видео
Эксперт рассказал, что ждет российский флот в ближайшее время
11:00 Армия
Видео
«Небо-М», «Подлет», «Каста» и «Фундамент»: все о новой арктической группировке РЛС
07:37 В стране и мире
«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Москве погибла поэтесса Лола Льдова
Видео
Палеонтологи показали, как выглядели детеныши тираннозавра
В Екатеринбурге автоледи сбила семью за отказ убрать за собакой
Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.