Опубликован трекинг полета рухнувшего в Эфиопии лайнера

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен процесс отслеживания пассажирского самолета Boeing 737, который упал неподалеку от Аддис-Абебы. Запись сделана с помощью системы трекинга воздушных судов Flight Radar.

Как следует из данных сервиса, самолет даже не успел удалиться от аэропорта и набрать положенную высоту. Весь закончившийся трагедией полет занял несколько минут. Лайнер успел подняться всего на 2621 метр высоты.

Информация системы трекинга соответствует данным авиационного сообщества AviaChatChannel. Согласно им, Boeing 737 MAX выполнял рейс в Найроби, он покинул аэропорт в 8.35 по местному времени и пропал с радаров через три минуты. Последняя скоростная отметка - 709 километров в час.

На борту лайнера компании Ethiopian Airlines находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Премьер-министр страны Абий Ахмед Али принес глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

