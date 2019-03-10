Крушение пассажирского самолета в Эфиопии: первые подробности

Пассажирский лайнер потерпел крушение в Эфиопии. Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером ET-AVJ выполнял рейс ET302 из эфиопской Аддис-Абебы в кенийский Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Об этом сообщил Telegram-канал AviaChatChannel.

Самолет покинул аэропорт Аддис-Абебы в 08.35 по местному времени и в 10.25 должен был приземлиться в Найроби, но через три минуты после взлета он пропал с экранов радаров. Последняя метка на радарах находится на высоте 2 621 метра и скорости 709 километров в час.

Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, Boeing 737 был новым и в парк перевозчика поступил четыре месяца назад.