В здании экспертно-криминалистического центра МВД произошел пожар

В Москве загорелся экспертно-криминалистический центр МВД, который находится в 3-м Колобовском переулке. Об этом рассказали «Звезде» в ГУ МЧС по Москве.

Пожар вспыхнул в подвале двухэтажного административного здания.

«Примерно 20 квадратных метров площадь возгорания», - рассказали в ведомстве.

В 11.17 по московскому времени пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.