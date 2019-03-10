В посольстве США прокомментировали инцидент с миной, изъятой у их сотрудника в Шереметьево

В посольстве США в России сообщили, что ситуацию с сотрудником американской дипмиссии, у которого изъяли минометную мину без взрывчатки, удалось урегулировать.

Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства Андреа Калан. По ее словам, пустой боеприпас не представлял опасности для пассажиров.

«Ситуация была урегулирована, и ему было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было», - приводит издание ее слова.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 марта, в столичном аэропорту Шереметьево был задержан сотрудник американского посольства, у которого при просвечивании багажа обнаружили минометную мину.

На место оперативно прибыли взрывотехники. Выяснилось, что боеприпас был со взрывателем, но без взрывчатого вещества.

Сотрудник дипмиссии возвращался в США из командировки и заявил, что купил снаряд для личной коллекции. Боеприпас был изъят.

По данным МИД РФ, сотрудник посольства «в результате опоздал на рейс», поэтому ему помогли переоформить билет. Он покинул Россию 9 марта в 14:35 по московскому времени.