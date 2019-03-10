В Москве погибла поэтесса Лола Льдова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что погибла 29-летняя поэтесса Лола Льдова. Симоньян отметила, что если бы сейчас был Серебряный век, то Льдову читали бы наравне с Анной Ахматовой.

Как заявила главред, несмотря на то, что поэтесса была известна в литературных кругах, у нее нет страницы в Википедии.

На сайте «Литпром» пользователи, ссылаясь на родственников Льдовой, сообщают, что трагедия случилась вечером 8 марта. Лола отмечала праздник с супругом, и они поссорились. Позднее ее тело нашли под окнами дома.

По информации пользователей портала, у поэтессы остался семимесячный ребенок.