В Эфиопии рухнул пассажирский лайнер

Пассажирский лайнер потерпел крушение, следуя из Эфиопии в Кению. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул на пути в Найроби.

Рейс вылетел из Аддис-Абебы, но уже через несколько минут потерял высоту и упал. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным СМИ, пассажирский Boeing 737 был новым и поступил в парк перевозчика всего четыре месяца назад.

Премьер-министр страны Абий Ахмед Али принес соболезнования семьям пассажиров лайнера.