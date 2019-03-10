В Эфиопии рухнул пассажирский лайнер
На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
© Видео: NewcastleFlyer, Twitter © Фото: Michael Tewelde ZUMAPRESS, Globallookpress
Пассажирский лайнер потерпел крушение, следуя из Эфиопии в Кению. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул на пути в Найроби.
Рейс вылетел из Аддис-Абебы, но уже через несколько минут потерял высоту и упал. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. По данным СМИ, пассажирский Boeing 737 был новым и поступил в парк перевозчика всего четыре месяца назад.
Премьер-министр страны Абий Ахмед Али принес соболезнования семьям пассажиров лайнера.
«Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших на регулярном рейсе в Boeing 737 компании Ethiopian Airlines», - говорится в комментарии.