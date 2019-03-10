Палеонтологи показали, как выглядели детеныши тираннозавра

В Американском музее естественной истории в Нью-Йорке открылась новая экспозиция, целиком посвященная динозаврам. Центральной фигурой выставки является тираннозавр, которого называют королем мелового периода.

Как утверждают создатели выставки, тираннозавр рекс предстает на ней в непривычном для публики виде. Ученые использовали новые данные, согласно которым эти динозавры сохраняли часть оперения на голове и хвосте. Кроме того, у воссозданного тираннозавра крепче передние конечно и больше голова, что позволяет сделать выводы о интеллектуальном превосходстве этого вида.

Особенный интерес представляют графические реконструкции, демонстрируемые на выставке. Палеонтологи сумели воссоздать облик детенышей тираннозавра, а дизайнеры на этой основе сделали анимированную модель «младенца-тирекса». Маленький ящер покрыт пушистыми перьями и в юном возрасте был размером с индейку.

Ранее стало известно, что палеонтологи нашли новый вид динозавров с костяным «ирокезом» на голове. Ящера назвали Bajadasaurus pronuspinax по местности обнаружения. Как полагают ученые, позвоночник динозавра, содержащий ряд шипов, использовался в качестве средства защиты.