Более 600 маленьких поросят погибли при пожаре на уральской свиноферме
Пожар на свиноферме привел к задымлению, от которого погибли животные.
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В городе Богдановиче Свердловской области загорелась одна из ферм свинокомплекса «Уральский», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Пламя вспыхнуло в приточной вентиляции 9 марта вечером. Огонь разгорелся на площади в два квадратных метра и в течение девяти минут был потушен, а вот животных спасти не удалось. В дыму задохнулись 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.
По предварительной информации, причиной трагедии стал аварийный режим электрооборудования.