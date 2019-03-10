Более 600 маленьких поросят погибли при пожаре на уральской свиноферме

В городе Богдановиче Свердловской области загорелась одна из ферм свинокомплекса «Уральский», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пламя вспыхнуло в приточной вентиляции 9 марта вечером. Огонь разгорелся на площади в два квадратных метра и в течение девяти минут был потушен, а вот животных спасти не удалось. В дыму задохнулись 52 свиноматки и 600 маленьких поросят.

По предварительной информации, причиной трагедии стал аварийный режим электрооборудования.