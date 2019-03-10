В Екатеринбурге автоледи сбила семью за отказ убрать за собакой

Восьмого марта в коллективном саду на Чусовском тракте в Екатеринбурге автоледи сбила семью с ребенком. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды», ссылаясь на Уральский родительский комитет.

Издание отмечает, что супружеская пара вместе с годовалым ребенком и собакой вышла прогуляться, но оказалась под колесами иномарки. Как рассказала пострадавшая женщина, соседка попросила их убрать за животным, но семья отказалась это делать, в ответ на это автолюбительница села за руль Hyundai и наехала на людей, рассказал председатель Комитета Евгений Жабреев.

«Мы просим подключиться к разбирательству уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова», - отметил он.

В Комитете не исключают, что женщина-водитель могла быть пьяна, поскольку происшествие случилось в день праздника 8 Марта.

В результате наезда ребенок и его отец не пострадали, а мать упала, получив ушибы коленей и локтя. Женщина написала заявление в полицию.