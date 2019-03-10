«Российское сверхоружие лучше с каждым днем»: National Interest о «Цирконе»

Сверхзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» свидетельствует о том, что российское супероружие с каждым днем становится все лучше. К такому выводу пришли эксперты американского издания National Interest.

В статье «Циркон» назван «неудержимой ракетой», поскольку на данный момент не существует систем противоракетной обороны, способных ее перехватить. «Циркон» предназначен для поражения кораблей, однако оружие может быть адаптировано и для наземных целей, утверждают авторы издания.

Эксперты проанализировали данные ракеты, исходя из открытых российских источников. По их мнению, боеприпас с такими габаритами может нести до 250 килограмм боевого заряда. Это немало, однако он уступает «Искандерам» и «Калибрам».

На дальность поражения наземной версии «Циркона» должны повлиять его конструктивные «морские» особенности, утверждается в статье. В противокорабельной версии она составляет около четырехсот километров, что достаточно для использования в море, однако может оказаться недостаточно для наземной эксплуатации, если сравнивать «Циркон» с другим российским сверхоружием - «Кинжалом» и «Авангардом».

Вместе с тем авторы признают, что могут ошибаться, поскольку им неизвестны точные характеристики ракет и отличия их версий. В любом случае, «Циркон», наряду со своими гиперзвуковыми «коллегами», представляет собой крайне эффективное вооружение, которому невозможно противостоять.