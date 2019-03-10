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Россия и Сирия уличили США в лицемерной позиции по беженцам в «Рукбане»

Вадим Иванов
10:00 10.03.2019
США заявляют о приверженности гуманитарным ценностям, но не делают ничего, чтобы в действительности соответствовать этим принципам, проявляя по факту лицемерную позицию. Об этом говорится в распространенном 10 марта совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
Россия и Сирия уличили США в лицемерной позиции по беженцам в «Рукбане»
© Фото: Alvaro Fuente ZUMAPRESS.com Globallookpress

Представители штабов напомнили, что в печально известном лагере беженцев «Рукбан» в оккупированной американцами зоне Эт-Танф уже 1774 дня насильно удерживают людей.

«Представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* на территории Сирии Шон Райан заявил об отсутствии каких-либо препятствий свободному перемещению беженцев лагеря "Рукбан". При этом, первый секретарь посольства США в Аммане Алекс Хоукс, уполномоченный обсуждать проблемы "Рукбана", обозначил целый ряд условий для обеспечения возможности жителям лагеря беспрепятственно покинуть его территорию», - напомнили представители штабов.

Они также добавили, что Алекс Хоукс недвусмысленно дал понять, что только американская сторона может оказать влияние на так называемых «повстанцев» и гарантировать неприменение силы с их стороны, а также довести до беженцев информацию о готовности сирийского правительства обеспечить достойные условия жизни возвращающимся гражданам.

В заявлении отмечается, что в своих вопросах российской и сирийской сторонам Алекс Хоукс демонстрирует проявление заботы и необходимость создания достойных условий для возвращения жителей лагеря «Рукбан», но в то же время в самом лагере процветают антисанитария и болезни, холод и голод.

«Неужели временные палатки по соседству с кладбищем и свалкой лучше, чем новые капитальные дома и школы, отстроенные и продемонстрированные администрацией провинции Риф-Дамаск?», - добавили представители штабов.

Основываясь на принципах гуманизма, подтвержденных не словами, а конкретными действиями, Россия и Сирия в очередной раз призвали мировое сообщество открыть глаза на реальное положение дел в лагере «Рукбан», не поддаваться заверениям США о заботе, проявляемой к простым сирийцам, верить только фактам и реальным делам.

*ИГИЛ - запрещенная на территории РФ организация

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