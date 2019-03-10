Лавина накрыла деревню в Индии, люди в панике разбегаются: видео
В результате схода снежных масс никто не пострадал.
© Видео: The Daily Mail
Лавина обрушилась на деревню Риспа в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в марте.
Очевидцы сняли на видео, как снежная масса соскальзывает с гор и несется к жилым домам.
На кадрах видно, как люди в панике разбегаются в сторону. Глядя на видео, создается впечатление, что лавина накрывает деревню.
По счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал, пишет The Daily Mail.