Лавина накрыла деревню в Индии, люди в панике разбегаются: видео

Лавина обрушилась на деревню Риспа в штате Химачал-Прадеш на севере Индии в марте.

Очевидцы сняли на видео, как снежная масса соскальзывает с гор и несется к жилым домам.

На кадрах видно, как люди в панике разбегаются в сторону. Глядя на видео, создается впечатление, что лавина накрывает деревню.

По счастливой случайности никто из местных жителей не пострадал, пишет The Daily Mail.