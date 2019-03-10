Илон Маск ответил русским мемом на статью об инновациях

Создатель компании SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в очередной раз проявил симпатию к культуре России. На этот раз он обратился к русским мемам – шуточным картинкам в российском сегменте Интернета.

Издание The Onion опубликовало в Twitter ссылку на статью, посвященную культурно-технологическому фестивалю в городе Остин. СМИ сыронизировало над подчеркнутой «инновационностью» мероприятия – это слово всего за один день форума якобы было произнесено 650 000 раз.

Илон Маск прокомментировал статью русским мемом. На картинке изображен мужчина, который надел на голову стульчак, превратив его в столик для напитков. Судя по всему, картинкой с этим «лайфхаком» Маск выразил свое отношение к чрезмерной «инновационности» форума.

Ранее глава космической корпорации ответил на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который поздравил его с успешным запуском корабля Dragon. Маск поблагодарил коллегу от имени компании и признался, что всегда был восхищен российской ракетно-космической техникой.