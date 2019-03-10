Россияне попросили Мединского запретить съемки «Брата 3»

На портале Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат 3».

Поклонники первых двух частей картины «Брат» также обратились к министру культуры Владимиру Мединскому, Фонду Кино, отцу исполнителя главной роли Сергею Бодрову-старшему и кино-обозревателю Евгению Баженову, известный всем, как BadComedian.

Интернет-пользователи считают, что съемки продолжения культового фильма оскорбляют память актера Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль, а также режиссера Алексея Балабанова.

Ранее шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил планах снять фильм «Брат 3», где он выступит в качестве режиссера. В разговоре со «Звездой» он рассказал, что сюжет картины будет строиться вокруг противостояния главного героя и киллера в исполнении Никиты Джигурды. Барецкий рассчитывает привлечь к съемкам Ольгу Бузову, Сергея Шнурова, Виктора Сухорукова и других известных актеров.