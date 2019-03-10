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В Канаде столкнулись два поезда: видео

Вадим Синицын
08:32 10.03.2019
Масштабное крушение затронуло не только поезда, но и близлежащие объекты.
© Видео: Global News © Фото: Michael King, twitter

На юго-востоке канадского города Калгари произошел крупный инцидент на железной дороге. Там столкнулись два поезда.

На место происшествия прибыли спасатели и аварийные бригады. Как сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию, масштабное крушение затронуло не только поезда, но и близлежащие объекты. Они сошли с рельс. Движение в районе крушения затруднено.

Канадская железнодорожная компания CP Rail уже провела предварительное расследование случившегося. На данный момент основной версией является человеческий фактор - один из машинистов допустил критическую ошибку.

К счастью, столкнувшиеся поезда были товарными, в связи с чем массовых жертв удалось избежать. О пострадавших работниках, находившихся в составах, также не сообщается. Какие именно товары перевозили составы, уточнить не удалось.

Ранее сообщалось, что столкновение пассажирских поездов произошло в Испании. При этом инциденте пострадали десятки человек, однако никто не погиб, так как один из машинистов успел затормозить.

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