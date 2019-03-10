Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

Актриса, модель и певица Дженнифер Лопес выходит замуж за американского бейсболиста Алекса Родригеса. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию с обручальным кольцом с бриллиантом.

Аналогичное фото выложил на своей странице ее избранник, подписав снимок: «Она сказала "Да"».

Пара познакомилась еще 14 лет назад, но встречаться они стали только зимой 2017 года. Лопес в четвертый раз выходит замуж, Родригес - во второй. У актрисы есть двое детей, родившихся в браке с певцом Марком Энтони. Спортсмен также воспитывает двух дочек от предыдущего брака.

Дата свадьбы пока не оглашена.

