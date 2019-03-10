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Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж

Андрей Аркадьев
08:19 10.03.2019
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке в социальных сетях.
Дженнифер Лопес в четвертый раз выходит замуж
© Фото: Regina Wagner, imago stock&people, Globallookpress

Актриса, модель и певица Дженнифер Лопес выходит замуж за американского бейсболиста Алекса Родригеса. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию с обручальным кольцом с бриллиантом.

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Аналогичное фото выложил на своей странице ее избранник, подписав снимок: «Она сказала "Да"».

Пара познакомилась еще 14 лет назад, но встречаться они стали только зимой 2017 года. Лопес в четвертый раз выходит замуж, Родригес - во второй. У актрисы есть двое детей, родившихся в браке с певцом Марком Энтони. Спортсмен также воспитывает двух дочек от предыдущего брака.

Дата свадьбы пока не оглашена.
 

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