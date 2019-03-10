В сирийском Тартусе отметили русскую Масленицу

Масленицу широко отмечают не только в России, но и в Сирии. В городе Тартус представители русской общины подготовили спектакль со всеми атрибутами праздника - печью, самоваром и, конечно же, традиционными блинами.

В качестве актеров выступили женщины, которые еще до войны вышли замуж за сирийцев. Теперь они прививают русский фольклор не только своим детям и мужьям.

«Мы несем культуру России в сирийские массы, это знакомство с российскими традициями и историей России. Это цель нашей жизни: рассказать о России больше, чтобы нас узнали», - рассказала Председатель координационного совета российских соотечественников в Сирии Елена Мхаммад.

Отдельным сюрпризом стало выступление русского народного ансамбля «Ярмарка», который специально приехал в Сирию из Перми. Это уже не первые гастроли коллектива по странам Ближнего Востока - ранее они посетили Ливан.

А в историческом районе Дамаска прошел праздник для всех, кто интересуется русской культурой, его организовал клуб наших соотечественников «Родник-Наследие». В программу мероприятия вошли народные танцы, игры для детей и масленичные колядки.