Британская газета отказалась извиняться за клевету о российском после

Дипломатическая миссия России в Лондоне отреагировала на отказ редакций британской газеты Mail on Sunday принести извинения за «фейк». Публикация содержала откровенно недостоверные факты о после Александре Яковенко.

Таблоид намеренно исказил факты биографии и в своей публикации превратил дипломата в карикатурного шпиона. В частности, утверждалось, что в советский период Яковенко якобы был выслан из представительства при ООН за «шпионаж», а сейчас «сотрудничает со спецслужбами. В МИД подчеркнули, что статья содержит недвусмысленную клевету.

Издание отказалось извиняться перед послом за ложь, даже когда газете прямо указали на недостоверно изложенные «факты» в публикации. В дипломатической миссии подчеркнули, что такое поведение уже стало образцом для современной британской журналистики.

«На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail on Sunday, пожалуй, не приходится. С сожалением вынуждены констатировать, что в последнее время мы все чаще становимся свидетелями нападок в британской прессе, в том числе и в солидных изданиях, на лидеров и представителей иностранных государств, политика которых расходится с политическими установками нынешнего британского руководства», - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее стало известно, что российский посол в Великобритании Александр Яковенко ждет извинений от Mail on Sunday за клевету в свой адрес. Это следует из письма посольства РФ, адресованного главному редактору британской газеты. Дипмиссия подробно изложила примеры грубой лжи в публикации и отметила, что в связи с вышеизложенным посол ждет извинений за клевету.