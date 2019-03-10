Более десяти автомобилей столкнулись на трассе под Уфой из-за метели
Из-за погодных условий движение на трассе «Урал» приостановлено.
Двенадцать автомобилей столкнулись на трассе «Урал» в Башкирии из-за сильной метели, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону. Дорожная авария произошла накануне днем, 9 марта.
Обильный снегопад и резкий ветер с порывами до двадцати метров в секунду осложнили движение на трассе Самара - Уфа - Челябинск из-за ухудшения видимости.
По обе стороны от места аварии образовалась огромная пробка, в которой встали и легковые автомобили, и грузовики.
В результате ДТП три человека получили травмы и были направлены в больницу. На опасном участке несколько часов работала полиция. Из-за погодных условий часть трассы пришлось закрыть.