Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале

Вадим Синицын
07:37 10.03.2019
Последний турист группы Дятлова Юрий Юдин ушел из жизни в 2016 году, однако успел оповестить общество о своих догадках и исследованиях.
«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале
© Фото: dyatlovpass.com

Единственный выживший турист, входивший в печально известную группу Игоря Дятлова, озвучил свою версию случившегося на перевале в 1959 году. По словам Юрия Юдина, официальные версии гибели группы далеки от реальности.

Последний турист группы Дятлова ушел из жизни в 2016 году, однако успел оповестить общество о своих догадках и исследованиях. Юдин почти дописал роман о событиях на перевале и дал множество интервью, в одном из которых, в 2012 году, озвучил свою основную версию гибели группы.

Бывший турист посвятил значительную часть жизнь разгадке секрета смерти своих товарищей, что, возможно, наложило некоторый отпечаток на его суждения и выводы, придав им определенную конспирологичность. По версии Юдина, члены группы Дятлова якобы стали свидетелями настолько секретных испытаний, что их подвергли «зачистке».

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть. Мне так и следователь Иванов сказал — они уже были обречены», - делился Юдин в интервью «Комсомольской правде».

Турист выжил только потому, что незадолго до похода группы Дятлова получил воспаление седалищного нерва, связанное с его хронической болезнью – ревмокардитом. Юдину пришлось отказаться от похода с товарищами, хотя он мечтал туда попасть.

Гибель группы стала для него крайне травмирующим событием, изменившим всю жизнь. Юдин тратил огромное количество времени на исследования, каждый год ездил на кладбище с цветами, и, по свидетельствам знакомых, постоянно сокрушался, что не был с друзьями в тот момент.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.03.2019, 07:07
Прицелы и пули: 50 компаний из России показали стрелковую технику на выставке в Нюрнберге
Дата10.03.2019, 03:15
«Сирийский перелом»: уникальный поезд с трофейной техникой прибыл в Самару
Дата10.03.2019, 05:00
Сборная России побила рекорд по золотым медалям на Универсиаде
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 13:49
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:00 В стране и мире
Россия прощается с Масленицей
07:45 В стране и мире
Видео
Более десяти автомобилей столкнулись на трассе под Уфой из-за метели
07:37 В стране и мире
«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале
06:59 В стране и мире
Названы самые богатые актеры в России
06:29 В стране и мире
Видео
Мощнейшая турбулентность накрыла лайнер в США: 30 пострадавших
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой
Видео
Не буди лихо: лев потревожил спящую львицу и поплатился
Видео
«У тебя есть неделя»: радикалы поставили Порошенко жесткий ультиматум
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.