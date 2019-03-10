«Там была зачистка»: единственный выживший из группы Дятлова о событиях на перевале

Единственный выживший турист, входивший в печально известную группу Игоря Дятлова, озвучил свою версию случившегося на перевале в 1959 году. По словам Юрия Юдина, официальные версии гибели группы далеки от реальности.

Последний турист группы Дятлова ушел из жизни в 2016 году, однако успел оповестить общество о своих догадках и исследованиях. Юдин почти дописал роман о событиях на перевале и дал множество интервью, в одном из которых, в 2012 году, озвучил свою основную версию гибели группы.

Бывший турист посвятил значительную часть жизнь разгадке секрета смерти своих товарищей, что, возможно, наложило некоторый отпечаток на его суждения и выводы, придав им определенную конспирологичность. По версии Юдина, члены группы Дятлова якобы стали свидетелями настолько секретных испытаний, что их подвергли «зачистке».

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть. Мне так и следователь Иванов сказал — они уже были обречены», - делился Юдин в интервью «Комсомольской правде».

Турист выжил только потому, что незадолго до похода группы Дятлова получил воспаление седалищного нерва, связанное с его хронической болезнью – ревмокардитом. Юдину пришлось отказаться от похода с товарищами, хотя он мечтал туда попасть.

Гибель группы стала для него крайне травмирующим событием, изменившим всю жизнь. Юдин тратил огромное количество времени на исследования, каждый год ездил на кладбище с цветами, и, по свидетельствам знакомых, постоянно сокрушался, что не был с друзьями в тот момент.