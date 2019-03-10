Россия прощается с Масленицей

Сегодня последний день празднования Масленницы: праздник уходит, чтобы смениться для верующих строгим Великим постом. Но еще есть время разгуляться и спалить, наконец, чучело надоевшей зимы.

В Калужской области, правда, решили отличиться и вместо соломенной бабы подожгли гигантскую 20-метровую башню. Сжечь символ Бастилии организаторы праздника решили в честь свободы, равенства и братства.

А в Алтайском крае в честь Масленицы установили своеобразный рекорд - там собрали самый большой хоровод в стране, за руки взялись больше тысячи человек.

Отмечают русскую Масленицу и в Нью-Йорке, где представители местной диаспоры устроили хоровод с «Калинкой» вместе с посетителями Центрального парка. По словам участников, даже вдали от родины выходцы из России стараются чтить и соблюдать традиции.