В центре Москвы произошла драка между водителями такси

Водители грузовых такси устроили драку со стрельбой в торговом центре «Тройка» на северо-востоке Москвы. Пострадал один человек, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из-за чего возник конфликт, не уточняется. По предварительным данным ссора вспыхнула на бытовой почве.

В потасовке участвовали по разным данным от пяти до 15 человек, один из них открыл стрельбу из газового пистолета. Зачинщики инцидента доставлены в полицию.

Девятого марта в кафе Подмосковья в Домодедовском районе столичного региона произошла еще одна драка со стрельбой. Стрелком оказался сам хозяин заведения, поссорившийся с компанией, которая отмечала праздник.