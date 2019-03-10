Прицелы и пули: 50 компаний из России показали стрелковую технику на выставке в Нюрнберге

Около пятидесяти российских компаний представили новинки техники и оружия на международной выставке IWA Outdoor Classics в немецком Нюрнберге. Компании из России продемонстрировали свои достижения, несмотря на санкции.

Технологический холдинг «Швабе», входящий в состав Ростеха, представил более тридцати образцов прицельной техники. На стенде компании свои достижения продемонстрировали Красногорский завод имени Зверева и Вологодский оптико-механический завод.

Помимо прицельной техники, куда входят панкратические, коллиматорные и оптические прицелы, в числе представленной продукции присутствуют и наблюдательные приборы. В их числе защищенный от воды бинокль со стабилизацией изображений и различные оружейные кронштейны.

По словам представителя отрасли Андрея Цупрунова, российские компании испытывают сложности с доставкой продукции зарубежным заказчикам из-за санкций, которых заставляют придерживаться ряд транспортных компаний Евросоюза и США. Несмотря на это, российская техника продолжает успешно находить своего покупателя за рубежом.

Часть представленной на мероприятии техники используется в гражданских целях, в качестве оборудования для охоты и спортивных дисциплин. Выставка IWA OutdoorClassics продлится до 11 марта.