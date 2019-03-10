Названы самые богатые актеры в России

Специалисты киноиндустрии подсчитали доходы российских актеров и составили пятерку самых высокооплачиваемых.

Список возглавил шоумен Дмитрий Нагиев. Его годовой доход составил 3,2 миллиона долларов.

Вторую строчку рейтинга занял актер, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, зарабатывающий 1,3 миллиона американских долларов в год.

В списке самых высокооплачиваемых российских актеров есть одна женщина - Светлана Ходченкова, заработок которой составил миллион долларов. Аналогичный результат у Владимира Машкова.

Следом за ними идет Данила Козловский с 0,9 миллионами долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на открытые источники.