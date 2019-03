Мощнейшая турбулентность накрыла лайнер в США: 30 пострадавших

Не менее 29 человек пострадали из-за сильнейшей турбулентности на самолете турецкого авиаперевозчика. Рейс следовал из Стамбула в Нью-Йорк.

По данным пожарного департамента Нью-Йорка, внештатная ситуация случилась незадолго до посадки лайнера в аэропорту города. На борту находились 326 пассажиров и 21 член экипажа.

FDNY: up to 32 patients being treated at JFK. FAA: Turkish Airlines Flight 1, Boeing 777, landed safely at 5:35 p.m. after declaring aemergency and reporting that several passengers were injured when the aircraft encountered turbulence. @NY1 pic.twitter.com/q9QedSMQQc