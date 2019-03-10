Госдеп не считает угрозой мину в багаже сотрудника посольства США

В Госдепартаменте США считают, что мина со взрывателем, которую намеревался провести в самолете сотрудник американского посольства, не представляла угрозу для пассажиров.

Представители внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов также подтвердили, что американец покинул Россию, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 марта, в терминале D московского аэропорта Шереметьево был задержан сотрудник американского посольства, у которого при просвечивании багажа обнаружили минометную мину.

В ходе проверки выяснилось, что боеприпас был со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Сотрудник дипмиссии США отбывал из России после командировки и заявил, что купил снаряд для личной коллекции.