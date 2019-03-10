В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в армии Украины

В армии Украины существует большая проблема с организацией питания личного состава. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

По его данным, украинских солдат уже несколько недель кормят просроченными консервами. При этом военнослужащие вынуждены есть из одной и той же пластиковой посуды, а в ответ на их жалобы руководство предлагает обеспечивать себя тарелками и блюдами самим.

«По информации от нашего источника в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных, согласно натовской системе питания, на которую Вооруженные силы Украины перешли еще в прошлом году», - сообщил Филипоненко.

Он отметил, что такая ситуация сложилась во всех частях армии Украины, которые участвуют в конфликтах на востоке страны.

Выяснилось, что только на прошлой неделе более десяти военных были госпитализированы с пищевыми отравлениями и кишечными обострениями.

Филипоненко добавил, что украинская власть ценой здоровья армии затягивает конфликт в Донбассе, а также зарабатывает на солдатах огромные состояния.