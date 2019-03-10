Власти установят мемориальную табличку на доме Этуша в Москве
Мосгордума готова поддержать инициативу об установке мемориальной таблички на доме, где проживал народный артист Владимир Этуш, в случае ее поступления. Об этом заявил председатель комиссии городского законодательного собрания по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Вне всяких сомнений будет установлена памятная табличка на его доме. Владимир Абрамович не только актер, педагог, он еще и великий гражданин нашей страны», - цитирует депутата ТАСС.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны Этуш ушел на фронт добровольцем. Там он получил тяжелое ранение, но смог вернуться домой.
Владимир Этуш ушел из жизни 9 марта. Прославленному актеру и бывшему фронтовику было 96 лет.
Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет 12 марта в 10 утра в театре Вахтангова.