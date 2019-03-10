Водитель остановил трамвай, чтобы помочь упавшей пенсионерке в Челябинске

Водитель трамвая остановил транспорт, чтобы помочь упавшей на дороге пенсионерке в Челябинске.

Это произошло в Международный женский день, восьмого марта. Трамвай проезжал в Металлургическом районе. Вагоновожатый заметил, как в неположенном месте пенсионерка переходила дорогу, но оступилась и упала в сугроб.

Мужчина остановил движение и вышел, чтобы помочь женщине подняться, пишет «Южный Урал». Пенсионерка не пострадала, а водитель вернулся в трамвай и продолжил следование по маршруту.

Пользователи Сети похвалили отзывчивого мужчину, сказав, что пара минут не сильно задержало людей, но, возможно, спасли жизнь пожилой дамы.