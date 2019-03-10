«Сожжение Бастилии» в честь Масленицы под Калугой сняли на видео

В арт-парке Никола-Ленивце, который располагается в Калужской области, отметили Масленицу. Однако вместо традиционного чучела, там сожгли 20-метровую башню, повторяющую французскую Бастилию.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы восславить свободу, равенство, братство и поздравить женщин с 8 Марта», - заявил автор проекта Герман Виноградов.

Он отметил, что в перфоманс не заложен какой-то глубинный смысл. Это всего лишь желание автора.

«Просто такая прихоть возникла», - ответил Виноградов на вопрос журналистов.

В прошлом году посетители Никола-Ленивца также не стали сжигать традиционное чучело, вместо него был арт-объект «пламенеющая готика», сильно напоминающий католический собор. Перфоманс стал скандальным и оскорбил многих верующих.