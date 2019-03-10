Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Аллы Пугачевой

Российский ведущий и известный шоумен Максим Галкин рассказал о том, что его супруге, певице Алле Пугачевой сложно настроиться на работу перед предстоящим концертом.

«Ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит», - заявил он во время программы «Он и она».

Шоумен отметил, что сейчас артистка посвящает все свободное время семье. Из-за этого она забывает, как вести себя на выступлениях.

Тем не менее, по словам Галкина, каждый раз, когда Пугачева готовится к выступлению, на сцену она «выходит артисткой, а не женой».