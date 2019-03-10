Названы разрушающие позвоночник привычки

Ухудшение состояния позвоночника напрямую негативно влияет на кровообращение, работу сердца, мозга и системы пищеварения. Медики рассказали, какие человеческие привычки увеличивают риск развития патологий.

Например, курение провоцирует задержку циркуляции крови и лимфы в межпозвоночных дисках, которые в итоге недополучают питательные вещества.

Не меньший вред причиняют себе люди, которые любят сутулиться. По мнению экспертов, после 30 лет важно заниматься расправлением позвоночника с помощью упражнений.

Оказалось, что противники молока с возрастом страдают не меньше курильщиков. Так, после 45 лет важность доставки кальция в организм увеличивается. Если человек не употребляет молочные продукты, кости начинают терять прочность. Но если лактоза запрещена по медицинским показаниям, необходимо есть больше листовых зеленых овощей и рыбные консервы.

Кофе, как выяснилось, также негативно сказывается на позвонках и других костях. Из-за кофеина из них вымывается кальций, что делает опорно-двигательную систему более уязвимой.

Очевидно, что сидячий образ жизни тоже оказывает негативный эффект на позвоночник и организм в целом. При таком режиме ухудшается кровоснабжение, повышается риск травм и потери гибкости. Если человек вынужден работать в сидячем положении, ему необходимо каждый час делать легкую разминку.

Наконец, гаджеты - они влияют не только на зрение, но и на кости. Человек, как правило, при работе за компьютером или ноутбуком склоняет голову, что оказывает серьезную нагрузку на верхний отдел позвоночника. Это может привести к искривлению и смещению дисков, сообщает «МедикФорум».