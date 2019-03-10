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На Украине пограничники без очереди пропустили авто c огромной партией героина: видео

Дарья Михалина
04:24 10.03.2019
Наркоторговцев позднее задержали в Румынии с рекордной партией наркотика.
© Видео: Перший Кабельний, Youtube

На Украине неизвестные провезли через таможенный пункт более 84 килограмм героина.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что, для того чтобы ускорить процесс, пограничники выделили отдельную полосу наркоторговцам. Так, без очереди транспортное средство покидает Украину.

Как передают украинские СМИ, позднее стало известно о задержании двух граждан Нидерландов в Румынии, которые занимались контрабандой героина из Украины.

В свою очередь, как уточняет «Новое время», спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что в отличие от румын у украинцев нет сканнеров, с помощью которых становится ясно, что перевозится в автомобиле.

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