Не буди лихо: лев потревожил спящую львицу и поплатился

В Сети появилось видео, на котором лев, случайно разбудив львицу, получил от нее несколько резких и сильных ударов по морде.

На кадрах видно, как хищник долго и очень аккуратно крадется к самке, явно стараясь не потревожить ее. Но когда он уже подошел к ней и хотел, видимо, лечь рядом, львица резко вскочила, начала рычать и ударила несколько раз самца лапой.

После этого явно негодующий лев некоторое время стоял и тяжело дышал, издавая при этом истошные звуки. Но стоит заметить, что он не ответил на приступ агрессии львицы.

Пользователи бурно отреагировали на ролик - одни защищали льва, другие львицу. Но практически все провели параллели с человеческой жизнью.

«Чувак, большинство женщин не любят, когда их будят! Поверь мне, она не в настроении!», - написал Leanne Paxton.