Водитель засмотрелся на кортеж Трампа и вылетел с трассы: видео
Движение в это время не было перекрыто, поэтому все автомобилисты могли наблюдать за президентским транспортом.
© Видео: Terri Neighbors, Facebook
В Сети появилось видео, на котором по трассе проезжает огромный кортеж президента США Дональда Трампа.
Движение в это время не было перекрыто, поэтому все автомобилисты могли наблюдать за президентским транспортом. Один водитель, видимо, так засмотрелся, что врезался на большой скорости в дорожное ограждение, а после и вовсе выехал с трассы.
«Пошел посмотреть, как проезжает президент, а потом это случилось…», - написал автор видео в Facebook.