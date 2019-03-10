Водитель засмотрелся на кортеж Трампа и вылетел с трассы: видео

В Сети появилось видео, на котором по трассе проезжает огромный кортеж президента США Дональда Трампа.

Движение в это время не было перекрыто, поэтому все автомобилисты могли наблюдать за президентским транспортом. Один водитель, видимо, так засмотрелся, что врезался на большой скорости в дорожное ограждение, а после и вовсе выехал с трассы.