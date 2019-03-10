Мадуро обвинил врагов Венесуэлы в применении высокотехнологичного оружия

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил врагов своей страны в атаках на систему электроснабжения с применением оружия высоких технологий.

Мадуро заявил, что авторы и исполнители атак, в результате которых большая часть страны осталась без электричества, - экстремисты из оппозиции.

«Они использовали высокие технологии, которые в мире есть только у правительства США, использовали высокотехнологичное оружие», - сообщил президент на митинге в Каракасе.

Выступление было опубликовано на его странице в Facebook.

Напомним, электрический коллапс в Венесуэле начался седьмого марта из-за диверсии на гидроэлектростанции «Эль-Гури». 21 из 23 штатов остались без электроэнергии. Из-за этого сильно пострадала вся инфраструктура страны.

Сам Мадуро обвинил в произошедшем власти США.