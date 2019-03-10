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«Он был незаменим» - актриса Тумайкина вспоминает Этуша

Дарья Муромова
02:20 10.03.2019
Тумайкина сказала, что ей очень повезло быть ученицей Этуша, знать его самого и его семью, играть с ним в одном театре.
© Фото: olga.tumaykina, Facebook

Заслуженная артистка России Ольга Тумайкина рассказала о том, каким был народный артист СССР Владимир Этуш, скончавшийся на 97-м году жизни девятого марта.

Тумайкина сказала, что ей очень повезло быть ученицей Этуша, знать его самого и его семью, играть с ним в одном театре. Она отметила, что Владимир Абрамович был незаменимым человеком.

«Все мои родные, которые были близко знакомы с Владимиром Абрамовичем, отмечали его редкий внутренний кодекс чести, выдержки, профессии, хороших манер. Его отношение к жизни, к женщине, к семье, к театру, дисциплина эта мощная были, думаю, всем нам привиты», - сказала Тумайкина.

Актриса рассказала, что Этуш очень любил все красивое - в частности, красные пионы. Тумайкина добавила, что на прощании, которое пройдет 12 марта, у каждого будет возможность подарить любимые цветы артисту.

Ранее многие коллеги Владимира Этуша рассказали о нем и принесли соболезнования семье.

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