В ЛНР сбили беспилотник ВСУ с информацией об украинских провокациях

В самопровозглашенной Луганской народной республике завили, что сбили украинский беспилотный летательный аппарат в непосредственной близости от линии соприкосновения.

«В сбитом БЛА обнаружена и изъята карта памяти, сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию», - рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Морочко.

Он отметил, что беспилотник был запущен для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ.

«Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что данные мероприятия украинских силовиков были спланированной провокацией», - добавил Морочко.

Официальный представитель Народной милиции подчеркнул, что использование БЛПА около линии соприкосновения строго запрещено исходя из Минских договоренностей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.