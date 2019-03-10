Посольство РФ ответило на отказ британского СМИ извиниться за фейк о Яковенко
Российское посольство в Лондоне разочаровано отказом издания Mail on Sunday принести официальные извинения дипломату Александру Яковенко за материал с ложной информацией о нем.
Посольство РФ третьего марта потребовала английскую газету извиниться за публикацию лживой статьи, в которой Яковенко обвиняется в шпионаже. В тексте говорится, что дипломат, работая в постпредстве России при ООН в 1981-1986 годах в США, был якобы выслан из страны за шпионские махинации, а в 1998 году награжден за соответствующую «деятельность».
Издание опубликовало текст заявления посольства с опровержением представленной СМИ информацией. В дополненном материале извинений не содержалось.
Восьмого марта посольство получило письмо от редакции в ответ на требование принести публичные извинения после случившегося. Однако в Mail on Sunday заявили, что не считают нужны просить прощение за свой текст. По их мнению, достаточно опубликованного опровержения.
«Разочарованы такой позицией издания. На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail on Sunday, пожалуй, не приходится. Видимо, репутационные потери газету не волнуют», - говорится на сайте дипведомства.