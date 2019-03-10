Посольство РФ ответило на отказ британского СМИ извиниться за фейк о Яковенко

Российское посольство в Лондоне разочаровано отказом издания Mail on Sunday принести официальные извинения дипломату Александру Яковенко за материал с ложной информацией о нем.

Посольство РФ третьего марта потребовала английскую газету извиниться за публикацию лживой статьи, в которой Яковенко обвиняется в шпионаже. В тексте говорится, что дипломат, работая в постпредстве России при ООН в 1981-1986 годах в США, был якобы выслан из страны за шпионские махинации, а в 1998 году награжден за соответствующую «деятельность».

Издание опубликовало текст заявления посольства с опровержением представленной СМИ информацией. В дополненном материале извинений не содержалось.

Восьмого марта посольство получило письмо от редакции в ответ на требование принести публичные извинения после случившегося. Однако в Mail on Sunday заявили, что не считают нужны просить прощение за свой текст. По их мнению, достаточно опубликованного опровержения.