Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство РФ ответило на отказ британского СМИ извиниться за фейк о Яковенко

Дарья Муромова
01:38 10.03.2019
Посольство РФ третьего марта потребовала английскую газету извиниться за публикацию лживой статьи, в которой Яковенко обвиняется в шпионаже.
Посольство РФ ответило на отказ британского СМИ извиниться за фейк о Яковенко
© Фото: Ray Tang, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российское посольство в Лондоне разочаровано отказом издания Mail on Sunday принести официальные извинения дипломату Александру Яковенко за материал с ложной информацией о нем.

Посольство РФ третьего марта потребовала английскую газету извиниться за публикацию лживой статьи, в которой Яковенко обвиняется в шпионаже. В тексте говорится, что дипломат, работая в постпредстве России при ООН в 1981-1986 годах в США, был якобы выслан из страны за шпионские махинации, а в 1998 году награжден за соответствующую «деятельность».

Издание опубликовало текст заявления посольства с опровержением представленной СМИ информацией. В дополненном материале извинений не содержалось.

Восьмого марта посольство получило письмо от редакции в ответ на требование принести публичные извинения после случившегося. Однако в Mail on Sunday заявили, что не считают нужны просить прощение за свой текст. По их мнению, достаточно опубликованного опровержения.

«Разочарованы такой позицией издания. На наш взгляд, это является образцом современной британской журналистики, хотя ожидать иного от Mail on Sunday, пожалуй, не приходится. Видимо, репутационные потери газету не волнуют», - говорится на сайте дипведомства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.03.2019, 22:05
Разработка материала для крыла МС-21 подошла к финальной стадии
Дата08.03.2019, 05:06
Бюджет Минобороны в цифрах: замминистра обороны об инвестициях и расходах
Дата10.03.2019, 00:44
Фигуристка Трусова выиграла юниорский Чемпионат мира
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата09.03.2019, 13:49
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Дата09.03.2019, 13:41
Историк объяснил, что значит находка «дневника офицера СС» с картой сокровищ Гитлера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:50 Спорт
Российский конькобежец Кулижников установил мировой рекорд
00:47 В стране и мире
«Украина или смерть»: ВСУ получили шевроны с изображением черепа
00:22 В стране и мире
Эрдоган ответил США на угрозы из-за покупки С-400
00:07 В стране и мире
Видео
«У тебя есть неделя»: радикалы поставили Порошенко жесткий ультиматум
23:01 В стране и мире
Видео
В Колумбии разбился самолет: выживших нет
События дня
События дня
Умер Владимир Этуш
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Опубликованы первые кадры со съемок «Ведьмака»
Видео
Архивные документы о награждении Владимира Этуша за подвиг на Войне
Видео
Бойцы ВСУ расстреляли командира из-за замечания про алкоголь
Видео
Фотограф чудом выжил после попадания в пасть кита
Видео
«Заткнуть» для переизбрания: два главных повода для давления на журналистов на Украине
Жестокое нападение на семью в частном доме произошло в Подмосковье
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.