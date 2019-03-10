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Иван Краско выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Этуша

Дарья Михалина
01:32 10.03.2019
Народный артист РФ Иван Краско назвал ушедшего из жизни Владимира Этуша профессионалом и достойным человеком.
© Фото: Телеканал «Звезда» , YouTube

Народный артист РФ Иван Краско выразил свои соболезнования в связи со смертью своего коллеги Владимир Этуша.

«Достойно уважения, когда человек имеет свое место в жизни и довольно длительно отлично свои обязанности исполняет», - заявил он в разговоре со «Звездой».

Краско добавил, что сам не был лично знаком с Этушом, но его коллеги, работавшие с ушедшим артистом в театре имени Вахтангова отзывались о нем исключительно как о достойном человеке.

«Я это ценю очень высоко», - отметил актер.

Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. Прощание с актером состоится в Театре имени Вахтангова 12 марта, траурная церемония начнется в 10.00.

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