Жительница Японии признана самым старым человеком на Земле

Жительницу Японии Канэ Танака официально признали самым старым живущим на Земле человеком. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

На сегодня ее возраст составляет 116 лет и 67 дней.

Женщина родилась недоношенной 2 января 1903 года, став седьмым ребенком в семье. Замуж она вышла в 19 лет и родила четверых детей.

Сейчас она живет в доме престарелых в городке Фукуока. Женщина любит рано вставать, заниматься математикой и играть в настольные игры.

В 103 года у Танаки был диагностирован рак, но ей удалось вылечиться.

Статус главного долгожителя в мире она получила после смерти японки Тие Мияко, которая умерла в 2018 году в возрасте 117 лет.