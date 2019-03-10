Боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе, Хаме и Латакии

В Сирийской Арабской Республике продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа, Аки-Баэр, Кимсиба, и Кермель (два раза) провинции Латакия, Ачан, Телль-Баззам и Эль-Ходор-Мар-Злия провинции Хама, Вреде, Ниц и Эль-Бурайдж провинции Алеппо, Эс-Салахия, Эль-Васита, Суккари, Абу-Омар, Ниха и Эль-Фхайль провинции Идлиб.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2078 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3294,8 тонны.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 8 марта 2019 года восстановлено 31 353 жилых дома, 145 медицинских и 823 образовательных учреждения. Отремонтировано 1017 км автомобильных дорог.

Продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 8 марта 2019 года возвратилось 225 896 человек.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев «Эр-Рукбан» для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направленны специально сформированные колонны автобусов.

Сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов.

Несмотря на это, выход беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» по прежнему блокирован – американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55 километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе.