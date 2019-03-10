Эрдоган ответил США на угрозы из-за покупки С-400

Закупка комплексов С-400 Турцией никак не связана с безопасностью НАТО и контрактами на поставку американских истребителей F-35. Об этом заявил глава страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», - цитирует Эрдогана TRT.

Президент отметил, что Турция планирует купить системы ПВО в целях обеспечения безопасности собственной страны.

Он также добавил, что условия использования С-400 военными Турции не засекречены от партнеров Анкары по альянсу.

Напомним, США несколько раз высказывались против закупки российских систем ПВО С-400 со стороны Турции. Пентагон даже угрожал Анкаре «тяжелыми последствиями», а именно санкциями и ухудшением военно-технического сотрудничества. В частности речь шла о передаче F-35 и ЗРК Patriot, которые Турция планирует получить от США.