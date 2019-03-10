«У тебя есть неделя»: радикалы поставили Порошенко жесткий ультиматум

В центре Киева продолжается митинг националистов, выступающих против режима действующего президента Украины Петра Порошенко.

«У тебя есть неделя до следующей субботы выполнить наши требования», обратился к Порошенко во время своего выступления на Майдане глава партии «Нацкорпус» Андрей Билецкий.

Стоит отметить, что протестующие требуют наказать фигурантов дела о хищении в области оборонной промышленности - Олега Гладковского и его сына Игоря, которые ранее носили фамилию Свинарчук.

Сам Билецкий заявил, что в случае невыполнения требований, он будет «приходить на их проплаченные митинги», имея ввиду митинги в поддержку Гладковских и предвыборные мероприятия Порошенко.

Напомним, ранее в Сети появились данные о хищениях в оборонной сфере Украины. По информации журналистов, с 2016 года сын экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковский и еще несколько человек продавали оборонным предприятиям Украины запасные части для военной техники, наценивая их до 300%.

Так, исходя из журналистского расследования, Гладковскими было получено более 9,2 миллиона долларов от «Укроборонпрома».