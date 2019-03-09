«Ушел воин сцены» - худрук театра Вахтангова о Владимире Этуше

Художественный руководитель театра Вахтангова Римас Туминас поделился своими воспоминаниями о Владимире Этуше, который ушел из жизни сегодня, девятого марта. Ему было 96 лет.

Туминас с грустью сообщил, что ни сотрудники театра, ни зрители уже никогда не увидят спектакли «Бенефис» и «Пристань» с участием Этуша, которые всегда проходили с аншлагом. Последний был создан к 90-летию театра.

«Когда он говорил на сцене, что ему по паспорту 90 лет, это так совпадало, так взрывало зрительный зал - он ведь одногодник театра», - рассказал Туминас.

Туминас отметил, что Этуш был сложным человеком и талантливым актером, которого он всегда немного побаивался из-за его строгости, хотя и должен был руководить труппой.

«Этуш мог постоять и защитить себя, других и, конечно, театр от хамства, невежества, от всех для человечества слабых инстинктов. Он всегда выходил победителем со сцены. Трудно доходил и входил на нее, выходил - победителем», - вспоминает Туминас.

Он также добавил, что все репетиции с участием Владимира Этуша проходили очень весело: часто шутили в «кавказской природе» актера - иногда ядовито, но всегда точно.

Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет 12 марта в 10 утра в театре Вахтангова.