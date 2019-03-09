В Колумбии разбился самолет: выживших нет
По информации информагентств, после падения самолет развалился и загорелся.
© Видео: Air Disasters, Twitter
Самолет Douglas DC-3 авиакомпании Laser разбился в Колумбии. По сообщению агентства Caracol, на борту воздушного судна находились 12 человек. Все они погибли.
Отмечается, что после падения самолет развалился и загорелся. Крушение произошло в центральном департаменте Мета. Воздушное судно летело курсом из Сан-Хосе-дель-Гуавьяре и в Вильявисенсьо. В районе Сан-Мартина пилот сообщил диспетчерам о некой чрезвычайной ситуации на борту. После этого он попытался совершить аварийную посадку, однако ему это не удалось.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Начато следствие.