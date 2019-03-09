Опубликованы первые кадры со съемок «Ведьмака»

В Сети появились первые фотографии со съемок фэнтези «Ведьмак», которые ведет стриминговый сервис Netflix. На них запечатлено несколько сцен и рабочих моментов производства картины. В зале, стилизованном под интерьер замка, ходят люди в рыцарских доспехах.

Также стало известно, что исполнительным продюсером и главной сценаристкой фильма по фэнтези-циклу Анджея Сапковского назначена Лорен Шмидт («Сорвиголова», «Западное крыло»). Вчера в своем Twitter она поздравила всех женщин с 8 марта, передав, что одна из коллег сказала ей сказала, что Лорен - первая женщина-исполнительный продюсер, которого та когда-либо встречала.

Фото: Lauren S.Hissrich, Twitter

В режиссерское кресло сядет Томек Багиньски.

В кратком содержании фильма говорится, что в нем ведьмак Геральт (подвергнутый мутации охотник за монстрами) будет пытаться найти свое место в мире, где люди часто оказываются злее, чем звери.

Всего планируется выпустить восемь эпизодов, дата релиза пока не сообщается.